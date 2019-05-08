Рождаемость в Москве выросла с начала года

Рост рождаемости в первом квартале текущего года был отмечен в столице России, Магаданской области и Карачаево-Черкесии, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

В ходе выступления политик также добавила, что регионы должны разработать собственные меры для повышения рождаемости, передаёт РИА Новости.

При этом она рассказала, что программа по созданию ясельных мест, которая призвана стимулировать занятость молодых матерей, идёт полным ходом. Так, уже создано почти 15 тысяч новых мест, до конца года их будет введено ещё 77 тысяч.

Ранее News.ru писал, что Севастополь возглавил рейтинг российских городов и регионов с наибольшим ростом числа жителей. За последние три года население увеличилось на 6,46%.