Отопление отключили по всей Москве

Во всех жилых домах столицы отключили отопление. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на МОЭК.

"Сегодня отопление отключено в 100% жилых домов", — уточнил представитель компании.

Отмечается, что 98% социальных учреждений перевели на летний режим работы.

К отключению отопления МОЭК приступила 6 мая. За три дня отопление поэтапно отключили более чем в 70 тысячах зданий, в числе которых около 33 тысяч жилых домов.

Сперва батареи отключили в промышленных и административных зданиях, а затем подачу тепла прекратили в жилых домах, больницах и школах.

Уже 13 числа в столице начнутся плановые отключения горячей воды. Узнать, когда именно не будет горячего водоснабжения в определенном доме можно на портале mos.ru.