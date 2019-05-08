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Отопление отключили по всей Москве 

Москва24 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Во всех жилых домах столицы отключили отопление. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на МОЭК.
"Сегодня отопление отключено в 100% жилых домов", — уточнил представитель компании.
Отмечается, что 98% социальных учреждений перевели на летний режим работы.
К отключению отопления МОЭК приступила 6 мая. За три дня отопление поэтапно отключили более чем в 70 тысячах зданий, в числе которых около 33 тысяч жилых домов.
Сперва батареи отключили в промышленных и административных зданиях, а затем подачу тепла прекратили в жилых домах, больницах и школах.
Уже 13 числа в столице начнутся плановые отключения горячей воды. Узнать, когда именно не будет горячего водоснабжения в определенном доме можно на портале mos.ru.
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Новости Москвы , МОЭК , Mos.ru , Москва
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