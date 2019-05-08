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Волонтеры у Музея Победы раздадут 3 тыс. георгиевских ленточек 

Агентство «Москва» + ещё 5 8 мая 2019
Фото: РИА Новости
В преддверии 9 мая около Музея Победы волонтеры раздадут 3 тыс. георгиевских ленточек. Об этом сообщает пресс-служба музея.
«Всего у стен музея волонтеры планируют раздать 3 тыс. георгиевских ленточек», — говорится в сообщении.
Кроме того, 9 мая перед центральным входом в музей пройдет акция «Лента Победы на Голубе мира».
«Посетители смогут повязать памятные символы на специально созданной конструкции — Голубе мира, расправившем крылья над земным шаром. Эта акция уже стала традиционной, в ней принимают участие школьники, ветераны, представители органов власти», — отметили в пресс-службе.
Акция «Георгиевская ленточка» стартовала в 2005 г.
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