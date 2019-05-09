Главный парад Победы: что покажут на Красной площади

Праздник со слезами на глазах. В странах Содружества сегодня отмечают 74-ю годовщину великой Победы. Этот день объединяет людей всех поколений и взглядов. В Москве торжества начнутся с грандиозного военного парада. Что увидят зрители на главной площади России , расскажет корреспондент телеканала «МИР 24» Дмитрий Забрудский.

Вместо привычного купе-кабриолета ЗИЛ командующий парадом Победы министр обороны генерал армии Сергей Шойгу поедет на Aurus. Новыми звездами на Красной площади станут не боевые машины, а легковые авто. Они собраны на той же платформе, что и лимузин президента. Их главное отличие — ходовая часть. Автомобиль создавали специально для медленной и торжественной езды по брусчатке.

— С праздником, товарищи!

— Здравия желаем, товарищ министр обороны!

В сводном парадном расчете пройдут офицеры, сержанты и курсанты военных вузов — всего 13 тысяч человек. Все одеты с иголочки: форму шили по индивидуальным меркам. Четкий строевой шаг и синхронное движение во всех «коробках». Каждый участник парада сделает 700 шагов по Красной площади. 330 метров, которые они пройдут по брусчатке за 5 минут 50 секунд ровно. 35 парадных расчетов действуют, как единый организм — это результат долгих и часто изматывающих тренировок.

«Если в день мы тренировались до обеда — это четыре часа — примерно где-то 16 километров выходило. И в последующие дни, если почитать, очень много выходит», — рассказал начальник отдела оперативного назначения отдельной дивизии им. Дзержинского Владимир Черитян.

Пограничники, десантники, моряки, юнармейцы, сотрудники ФСБ МЧС . Представительниц прекрасной половины человечества в этом году еще больше, чем в прошлом. Впервые в параде примут студентки университета МВД , женщины-военнослужащие Военной академии воздушно-космической обороны и кадеты Следственного комитета

Военную мощь зрители смогут почувствовать раньше, чем увидеть, по гулу и вибрации. В авангарде вереницы тяжелой техники — легендарный Т-34. В одной механизированной колонне проедут бронеавтомобили и бронетранспортеры — мощь, внушающая уважение одним своим видом, зенитные ракетные комплексы «Ярс» и «С-400», железные исполины — гаубицы «Мста», самоходные пусковые установки «Искандер-М». Больше всего — 150 единиц — колесной и гусеничной техники.

Традиционно шумно будет и в воздухе. В небе над Москвой пролетят 74 машины: вертолеты и истребители, военно-транспортные самолеты и перехватчики. Как обычно российская авиация будет на высоте. На минимальной — чтобы зрителям лучше было видно.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ