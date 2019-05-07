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Сурикаты в Московском зоопарке переехали на улицу 

Москва24 + ещё 3 23 часа назад
Фото: Портал мэра и правительства Москвы
Сурикаты в Московском зоопарке переехали в летний вольер. Переезд состоялся раньше обычного благодаря теплой погоде, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу зоосада.
"Сейчас, когда даже в вечернее время сохраняется температура не ниже 10-13 градусов, эти теплолюбивые животные чувствуют себя максимально комфортно", — говорится в сообщении.
Наиболее активны сурикаты в утренние и дневные часы. В это время они занимаются строительством тоннелей и обследуют территорию.
Гостей призвали не беспокоиться при виде следов зеленки на шерсти сурикатов. Раствор использовался для того, чтобы пометить зверьков и иметь возможность отслеживать взаимодействие разных особей в группе.
Ранее сообщалось, что карликового бегемота Ксюшу планируют перевести из зимнего вольера в открытый в конце мая — начале июня. Сейчас Ксюша содержится в своем зимнем вольере, недоступном для посещения.
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