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Два плавучих кафе продадут на торгах в Москве 

Москва24 + ещё 4 5 часов назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Два плавучих кафе в акваториях Москвы-реки и Волги выставлены на торги, сообщает портал мэра и правительства столицы.
Первый дебаркадер площадью более 1200 квадратных метров находится в Москве по адресу: 2-й Южнопортовый проезд, дом 10. Стартовая цена — 677 тысяч рублей.
Второй дебаркадер площадью 940 квадратных метров находится в акватории Волги в городе Кимры Тверской области. При необходимости инвестор сможет провести ремонт и сделать выход на крышу. Он выставлен на торги с начальной ценой 680 тысяч рублей.
Заявки на аукцион принимаются до 21 мая, итоги подведут 24 мая.
Ранее стало известно, что на торги выставят три участка под застройку в САО и Зеленограде. На территории площадью 0,33 гектара, расположенном в Восточной коммунальной зоне Зеленограда, планируют возвести административно-складской комплекс. На участке 0,78 гектара на улице Александровка в Зеленограде построят комплекс с офисами и гостиницей.
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Новости Москвы , Другое , Правительство Москвы , Москва
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