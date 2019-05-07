9 мая на фасаде Музея Победы покажут фильмы о войне

На фасаде Музея Победы 9 Мая покажут световые фильмы о войне

Световые фильмы о Великой Отечественной войне покажут на фасаде Музея Победы в День Победы. Об этом сообщает пресс-служба музея.

"Благодаря технологии 3D-мэппинга перед зрителями "оживут" страницы истории грандиозных сражений. Посетители увидят трехмерные картины обороны Москвы и легендарного парада 7 ноября 1941 года на Красной площади, фрагменты Сталинградской и Курской битв, штурма Берлина", — сказано в сообщении.

Отмечается, что сами фильмы основаны на фронтовой видеохронике и реконструкциях масштабных сражений. Время сеансов — с 22:15 до 00:00.