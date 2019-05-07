Генеральная репетиция Парада Победы. Прямая трансляция

Москве на Красной площади проходит генеральная репетиция Парада Победы, в которой участвуют более 13 тысяч человек и 132 единицы техники, а также 74 самолета и вертолета.

В этом году пешая колонна сформирована из 35 парадных расчетов, в ее состав входят офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники военных училищ, кадетских корпусов и участников всероссийского движения «Юнармия», а также представители других силовых ведомств.

Впервые в параде участвуют кабриолеты Aurus.

В репетиции задействованы бронеавтомобили «Тигр», защищенные автомобили «Тайфун», бронетранспортеры БТР-82А, БТР-МДМ, боевые машины пехоты БМП-3, боевые машины десанта БМД-4М, танки Т-72Б3. Кроме того, зрители увидят танки третьего поколения Т-14 «Армата», боевые машины поддержки танков БМПТ «Терминатор», пусковые установки зенитной ракетной системы С-400, ракетные комплексы «Ярс».

На смотре также представлены самоходные гаубицы «Мста-С», зенитные ракетные комплексы «Бук-М2» и «Тор-М2», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» и многие другие образцы техники.

В воздушной части парада в этом году не участвуют новинки прошлого года — истребители пятого поколения Су-57 и истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Над главной площадью страны также пролетят вертолеты Ми-26, Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ка-52, Ми-24, самолеты Су-35С, Су-30СМ, Су-34, МиГ-31, МиГ-29СМТ, А-50У, Ил-76МД, Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3, Ил-78 и другие.