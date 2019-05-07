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Московское метро изменило режим работы из-за парады Победы 

Газета.Ru + ещё 11 6 часов назад
В столичном метро ряд станций с утра 7 мая и до окончания репетиций парада Победы и 9 мая изменят режим работы, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу метрополитена.
Отмечается, что в эти дни "Библиотека им. Ленина", "Площадь Революции", "Охотный Ряд", "Театральная", "Александровский сад" и "Боровицкая" будут работать только на выход и пересадку пассажиров.
Также представители метрополитена добавили, что 7 и 9 мая во время построения колонн боевой техники будет ограничен выход из "Пушкинской", "Тверской", "Чеховской", "Маяковской", "Лубянки" в сторону Никольской и с "Китай-города" в сторону Ильинки, Варварки и Китайгородского проезда.
Помимо этого в День Победы вестибюль N1 станции "Парк Победы" будет работать только на выход, а вестибюль N2 — только на вход.
Ранее репетиция парада Победы также влияла на работу московского метрополитена.
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Новости Москвы , Видео , АГН "Москва"
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