Участок Елисеевского переулка перекроют 12 мая

Движение по участку Елисеевского переулка перекроют 12 мая

Движение по участку Елисеевского переулка перекроют 12 мая из-за массовых мероприятий. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса города.

В сообщении говорится, что ограничения будут действовать с 23:59 11 мая до 12 мая 23:59. Оно будет действовать на Елисеевском переулке от Брюсова переулка до дома 4/16.

Ранее столичных автомобилистов призвали 7 мая из-за генеральной репетиции парада в честь Дня Победы по возможности отказаться от поездок на машине в центр и на запад Москвы. Ограничения начнут действовать уже с 05:30.