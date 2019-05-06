Участок Елисеевского переулка перекроют 12 мая

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Движение по участку Елисеевского переулка перекроют 12 мая 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Движение по участку Елисеевского переулка перекроют 12 мая из-за массовых мероприятий. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса города.
В сообщении говорится, что ограничения будут действовать с 23:59 11 мая до 12 мая 23:59. Оно будет действовать на Елисеевском переулке от Брюсова переулка до дома 4/16.
Ранее столичных автомобилистов призвали 7 мая из-за генеральной репетиции парада в честь Дня Победы по возможности отказаться от поездок на машине в центр и на запад Москвы. Ограничения начнут действовать уже с 05:30.
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