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Выставка цветов пройдет в «Аптекарском огороде» 

Управа района Мещанский города Москвы + ещё 2 3 часа назад
Фото: meschanka.mos.ru
Выставка «Примулы и цветы мая» пройдет в Ботаническом саду Московского государственного университета имени Михаила Ломонова «Аптекарский огород» пройдет с 10 по 12 мая.
Событие пройдет в рамках Весеннего фестиваля цветов. Гостям сада покажут редкие виды растений. Кроме того, посетители смогут увидеть впервые выведенные сорта цветов.
На выставке представят редкие сорта растений: анемоны и анемонеллы, триллиумы, горянки и другие. Организаторами стали участники клуба «Цветоводы Москвы». Помимо этого, садоводы поделятся секретами выращивания растений, проинформировали на сайте «Аптекарского огорода»
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