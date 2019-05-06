Выставка цветов пройдет в «Аптекарском огороде»

Выставка «Примулы и цветы мая» пройдет в Ботаническом саду Московского государственного университета имени Михаила Ломонова «Аптекарский огород» пройдет с 10 по 12 мая.

Событие пройдет в рамках Весеннего фестиваля цветов. Гостям сада покажут редкие виды растений. Кроме того, посетители смогут увидеть впервые выведенные сорта цветов.

На выставке представят редкие сорта растений: анемоны и анемонеллы, триллиумы, горянки и другие. Организаторами стали участники клуба «Цветоводы Москвы». Помимо этого, садоводы поделятся секретами выращивания растений, проинформировали на сайте «Аптекарского огорода»