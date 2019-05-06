Останкинская башня погасила огни в знак скорби по жертвам трагедии в Шереметьево, сообщает ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» в Twitter.
«Останкинская башня выключает подсветку до утра в знак скорби по жертвам трагедии в Шереметьево», — говорится в сообщении.
Напомним, что в воскресенье самолет Sukhoi Superjet 100 компании «Аэрофлот» загорелся при аварийной посадке, которую экипаж запросил спустя 28 минут после вылета из воздушной гавани в Мурманск. Пассажиры покидали самолет самостоятельно по надувному трапу.
По информации старшего помощника руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елены Марковской, в результате катастрофы погиб 41 человек.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Президент России Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев выразили глубокие соболезнования близким погибших.