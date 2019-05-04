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Движение в Москве ограничат из-за репетиции парада Победы и проведения мотофестиваля 

ТАСС + ещё 9 4 мая 2019
Ряд улиц будет перекрыт 4 мая в центре Москвы в связи с проведением ночной тренировки парада Победы и ежегодного мотофестиваля. Об этом этом говорится в сообщении пресс-службы Департамента транспорта.
"4 мая с 17:30 до 20:00 движение будет полностью перекрыто на улицах Нижние Мневники, Мневники, Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Тверская, Звенигородском шоссе и Триумфальной площади. В этот же день с 22:30 и до окончания мероприятия полностью перекроют Большой Каменный мост, Боровицкую площадь, улицы Воздвиженка, Новый Арбат, Баррикадная, Красная Пресня, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, 1-я и 2-я Брестская, Новинский бульвар, Триумфальную площадь, Звенигородское шоссе, улицы Мневники и Нижние Мневники", — говорится в сообщении.
Кроме того, 4 мая с 17:30 до окончания мероприятий будут перекрыты улицы Тверская, Моховая, Охотный ряд, Театральный проезд, Новая и Старая площади, Китайгородский проезд, набережные Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая, Устьинская, Софийская, Раушская, Садовническая, Большой Москворецкий мост, Малый Москворецкий мост, Чугунный мост, улица Болотная, Болотная площадь и набережная, Фалеевский переулок, улица Балчуг, Лубочный переулок, 1-й и 2-й Раушский переулки, улица Солянка, Большой Путинковский переулок. Тренировки будут проводиться в 22:00 мск, когда интенсивность дорожного движения в центре столицы минимальна. 7 мая в 10:00 состоится генеральная репетиция парада Победы.
Также 3 и 4 мая в Москве проходит третий ежегодный весенний мотофестиваль, приуроченный к открытию мотосезона. Из-за проведения меропрятия в Москве будет ограничено движение транспорта. Так, с 23:30 3 мая до 15:00 4 мая будут закрыты улица Маши Порываевой и проспект Академика Сахарова. С 11:00 до окончания движения мотоколонны для проезда будет закрыто Садовое кольцо от Новой Басманной улицы до Ленинского проспекта. С 11:00 до 13:00 нельзя будет проехать по Фрунзенской набережной от улицы Хамовнический вал до Садового кольца.
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Новости Москвы , Видео , Москва
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