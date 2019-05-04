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Движение в метро Москвы изменено из-за репетиции парада Победы 

Газета.Ru + ещё 26 9 часов назад
Фото: Газета.Ru
Шесть станций метро в центре Москвы работать в субботу, 4 мая, только на вход и пересадку с 18.00 из-за репетиции парада Победы. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на транспортный комплекс столицы.
Как отмечается, речь идет о станциях «Площадь революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека им. Ленина».
После завершения репетиции метро вернется к обычному графику работы.
Ранее сообщалось, что в Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы.
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Новости Москвы , Погода , Москва
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