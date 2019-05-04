Движение в метро Москвы изменено из-за репетиции парада Победы

Шесть станций метро в центре Москвы работать в субботу, 4 мая, только на вход и пересадку с 18.00 из-за репетиции парада Победы. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на транспортный комплекс столицы.

Как отмечается, речь идет о станциях «Площадь революции», «Охотный Ряд», «Театральная», «Александровский сад», «Боровицкая» и «Библиотека им. Ленина».

После завершения репетиции метро вернется к обычному графику работы.

Ранее сообщалось, что в Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы.