Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг

Облачность с прояснениями, небольшие дожди, а также рекордно низкое давление ожидаются в Москве в четверг, температура воздуха прогреется лишь до 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня мы ожидаем облачность с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, температура в столице 11-13 градусов, по области в столице от 9 до 14 градусов тепла", — сказал Синенков.

Синоптик также добавил, что в четверг ветер будет юго-западный, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет рекордно низким для даты 2 мая — 731 миллиметров ртутного столба.