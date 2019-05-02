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Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг 

РИА Новости + ещё 12 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Облачность с прояснениями, небольшие дожди, а также рекордно низкое давление ожидаются в Москве в четверг, температура воздуха прогреется лишь до 13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем облачность с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди, температура в столице 11-13 градусов, по области в столице от 9 до 14 градусов тепла", — сказал Синенков.
Синоптик также добавил, что в четверг ветер будет юго-западный, его скорость составит 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление будет рекордно низким для даты 2 мая — 731 миллиметров ртутного столба.
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Новости Москвы , Погода , РИА Новости , Москва
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