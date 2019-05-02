Группы быстрого реагирования из пожарных-мотоциклистов появятся в Москве. Об этом в среду сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В Москве появятся группы быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах. Они будут располагаться в пожарных отрядах в поселке Внуково, [в районе комплекса] "Москва-Cити", Зеленограде и районе Бирюлево", — написал мэр на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Собянин добавил, что 165 спасателей на 22 мотоциклах будут патрулировать все округа столицы.
Когда появятся группы, не уточняется.