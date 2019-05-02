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Собянин: пожарные группы быстрого реагирования на мотоциклах появятся в Москве 

ТАСС + ещё 4 38 минут назад
Фото: Сергей Собянин, Вконтакте
Группы быстрого реагирования из пожарных-мотоциклистов появятся в Москве. Об этом в среду сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В Москве появятся группы быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах. Они будут располагаться в пожарных отрядах в поселке Внуково, [в районе комплекса] "Москва-Cити", Зеленограде и районе Бирюлево", — написал мэр на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Собянин добавил, что 165 спасателей на 22 мотоциклах будут патрулировать все округа столицы.
Когда появятся группы, не уточняется.
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Новости Москвы , Пожары , Сергей Собянин , Москва
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