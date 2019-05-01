Аномально низкое атмосферное давление ждёт москвичей

Погодные условия в первые дни мая в Москве резко меняются: антициклон уступает место атлантическому циклону. По этой причине атмосферное давление может упасть до рекордно низкой отметки.

1 мая давление в норме — 748 мм ртутного столба, но уже 2-го числа ожидается резкое его падение, до 735 мм. Ранее в этот день атмосферное давление не опускалось ниже 737 мм, это значение показали барометры в 1983 году, — говорится в сообщении портала «Метеоновости».

В столице 2 мая температура воздуха поднимется до 14 градусов, будет облачно, возможен небольшой дождь. Ввиду высокой вероятности пожаров Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности.