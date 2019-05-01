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Аномально низкое атмосферное давление ждёт москвичей 

News.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Погодные условия в первые дни мая в Москве резко меняются: антициклон уступает место атлантическому циклону. По этой причине атмосферное давление может упасть до рекордно низкой отметки.
1 мая давление в норме — 748 мм ртутного столба, но уже 2-го числа ожидается резкое его падение, до 735 мм. Ранее в этот день атмосферное давление не опускалось ниже 737 мм, это значение показали барометры в 1983 году, — говорится в сообщении портала «Метеоновости».
В столице 2 мая температура воздуха поднимется до 14 градусов, будет облачно, возможен небольшой дождь. Ввиду высокой вероятности пожаров Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности.
Как писал News.ru, московские власти в случае неблагоприятных погодных условий в дни проведения праздничных парадов, шествий и народных гуляний 1 и 9 мая намерены уже традиционно при помощи авиации разгонять тучи. По данным столичной мэрии, с 1 по 10 мая в городе пройдут более 200 праздничных мероприятий, в которых могут принять участие свыше 10 миллионов человек.
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Новости Москвы , Погода , Правительство Москвы , Москва
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