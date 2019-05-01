На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человек

Шествие в честь Дня Весны и Труда проходит в Москве , в нем принимают участие свыше 100 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД Ранее сообщалось, что первомайское шествие стартовало в столице под лозунгом: "За справедливую экономику в интересах человека труда". "В Москве проходит шествие, организованное​ Московской федерацией профсоюзов, посвященное празднованию дня Весны и Труда. В публичном мероприятии принимают участие свыше 100 тысяч человек", — рассказал собеседник агентства. По его словам, сотрудники полиции, Росгвардии и представители народной дружины обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан.