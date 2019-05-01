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На первомайское шествие в Москве вышли более ста тысяч человек 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Шествие в честь Дня Весны и Труда проходит в Москве, в нем принимают участие свыше 100 тысяч человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее сообщалось, что первомайское шествие стартовало в столице под лозунгом: "За справедливую экономику в интересах человека труда".
"В Москве проходит шествие, организованное​ Московской федерацией профсоюзов, посвященное празднованию дня Весны и Труда. В публичном мероприятии принимают участие свыше 100 тысяч человек", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, сотрудники полиции, Росгвардии и представители народной дружины обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан.
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Новости Москвы , Общество , МВД , РИА Новости , Москва
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