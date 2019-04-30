Более 200 праздничных мероприятий пройдёт в Москве с 1 по 10 мая

Как сообщает сайт «Москва 24», об этом рассказали на заседании президиума столицы. Запланированы концерты, акции памяти, спектакли, выставки, спортивные программы и мастер-классы. На 51 городской площадке развернётся фестиваль «Московская весна a cappella». На Красной площади 1 мая пройдёт шествие профсоюзов и трудовых коллективов, 6 мая на Поклонной горе — парад кадетов «Не прервётся связь поколений», 8 мая — возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику Георгию Жукову 9 мая на Красной площади состоится парад. Также запланировано шествие «Бессмертного полка». Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что Парусный фестиваль состоится 12 мая в Москве в рамках традиционной Останкинской детской парусной регаты.