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Более 200 праздничных мероприятий пройдёт в Москве с 1 по 10 мая 

RT на русском + ещё 1 7 часов назад
Как сообщает сайт «Москва 24», об этом рассказали на заседании президиума столицы.
Запланированы концерты, акции памяти, спектакли, выставки, спортивные программы и мастер-классы. На 51 городской площадке развернётся фестиваль «Московская весна a cappella».
На Красной площади 1 мая пройдёт шествие профсоюзов и трудовых коллективов, 6 мая на Поклонной горе — парад кадетов «Не прервётся связь поколений», 8 мая — возложение венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата и памятнику Георгию Жукову.
9 мая на Красной площади состоится парад. Также запланировано шествие «Бессмертного полка».
Ранее издание «Дни.ру» сообщало, что Парусный фестиваль состоится 12 мая в Москве в рамках традиционной Останкинской детской парусной регаты.
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Новости Москвы , Видео , Георгий Жуков , Москва
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