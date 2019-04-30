«Ледяная пещера» откроется после реконструкции в московском парке «Зарядье» 1 мая

Павильон "Ледяная пещера" в московском парке "Зарядье" откроется после нескольких месяцев реконструкции 1 мая, сообщил во вторник журналистам директор парка Павел Трехлеб.

"Мы провели ряд работ: сделали монтаж верхней части инсталляции, там появился еще один элемент на входе в пещеру, также мы усилили сам лабиринт. Приходите за яркими фотографиями, с 1 мая заново запускаем "Ледяную пещеру", — сказал он, добавив, что в рамках реконструкции были проведены работы по настройке светового оформления павильона.

На сайте "Зарядья" отмечается, что "Ледяная пещера" — это пространственная арт-инсталляция художника Александра Пономарева и архитектора Алексея Козыря. Чтобы получить ледяной рельеф площадью в 750 кв. м, было заморожено около 70 т воды на 14 км изогнутых металлических труб. В январе 2019 года павильон закрылся на реконструкцию.

Парк "Зарядье" открылся 9 сентября 2017 года, во время празднования 870-летия Москвы. На территории парка представлены четыре характерные для России ландшафтные зоны: лес, тундра, степь и заливные луга.