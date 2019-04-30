С. Собянин посетил площадку фестиваля «Пасхальный дар»

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил площадку фестиваля «Пасхальный дар» на Тверской площади и пообщался с его гостями и волонтерами, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Спасибо, ребята, что вы активно участвуете в городской жизни, рассказываете москвичам о том, что происходит», — обратился С. Собянин к волонтерам.

Он добавил, что главной темой пасхального фестиваля в этом году стала благотворительность.

«Много стали животных брать из приютов — кошек, собак — во многом благодаря и вашей работе. «Пасхальный дар» такой фестиваль красочный, интересный, но, тем не менее, главная тема — это благотворительность. В нем участвуют около 30 фондов — крупнейших российских фондов, и то, что вы делаете — это замечательно», — добавил мэр.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэрии, в первые дни фестиваля его посетило 2,2 млн человек.

Ежегодный весенний фестиваль «Пасхальный дар» открылся в Москве 25 апреля и продлится по 5 мая 2019 г. на 14 городских площадках, 13 — прихрамовых и 221 площадке благотворительной акции «Всемирная неделя добра». Мероприятия проходят на всех площадках, которые работают с 11:00 до 21:00 по будням и с 10:00 до 22:00 по выходным.

Свои программы на фестивале представляют 32 крупных российских благотворительных фонда. Они проведут 160 мастер-классов, более 100 лекций и семинаров, 28 концертов и 10 спортивных мероприятий. Во время фестиваля все желающие смогут пожертвовать деньги и передать подарки нуждающимся, а также узнать о работе действующих в стране благотворительных фондов и помочь им.

На фестивале можно попробовать монастырскую продукцию, а также 40 видов куличей, и научиться печь их самим. В этом году площадки фестиваля «Пасхальный дар» открыты и на территориях ряда столичных храмов. Там выступают мужские церковные хоры.

Самая обширная программа на 14 площадках: на шести в центре и восьми в других округах Москвы. Одна из окружных заработала впервые — на ул. Святоозерская, вл. 1 в районе Косино-Ухтомский. Ранее по просьбам жителей площадки открылись в Новокосино, Зябликово, Северном Бутово, Митино, Кузьминках и Ясенево.