Гидрометцентр объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в столичном регионе 2 мая. Причина — высокая пожароопасность.
Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении синоптиков.
В Москве 2 мая температура воздуха поднимется до 14 градусов, будет облачно, возможен небольшой дождь.
Как писал News.ru, московские власти в случае неблагоприятных погодных условий в дни проведения праздничных парадов, шествий и народных гуляний 1 и 9 мая намерены уже традиционно при помощи авиации разгонять тучи. По данным столичной мэрии, с 1 по 10 мая в городе пройдут более 200 праздничных мероприятий, в которых могут принять участие свыше 10 миллионов человек.