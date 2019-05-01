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Первомайская демонстрация КПРФ стартовала в столице 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Демонстрация КПРФ под лозунгом «Да здравствует 1 Мая — День международной солидарности трудящихся!» началась на Калужской площади в Москве.
Среди участников ставшего традицией шествия — лидер Коммунистической партии Геннадий Зюганов, депутаты от фракции в Госдуме, члены Союза советских офицеров и Ленинского коммунистического союза молодёжи РФ, ВЖС «Надежда России», ВСД «Русский Лад», а также представители Движения в поддержку армии.
Процессия пройдёт от Калужской площади по улицам Большая Якиманка, Большая Полянка, Моховая и Охотный Ряд. Затем на Театральной площади состоится митинг коммунистов.
Ранее News.ru писал о том, что делегация из США приняла участие в первомайской демонстрации в Симферополе и прошла в общей колонне с американским флагом и транспарантом с лозунгом против агрессии НАТО.
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Новости Москвы , Общество , Геннадий Зюганов , Госдума , КПРФ , НАТО , Москва
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