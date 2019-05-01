Первомайская демонстрация КПРФ стартовала в столице

Демонстрация КПРФ под лозунгом «Да здравствует 1 Мая — День международной солидарности трудящихся!» началась на Калужской площади в Москве

Среди участников ставшего традицией шествия — лидер Коммунистической партии Геннадий Зюганов , депутаты от фракции в Госдуме , члены Союза советских офицеров и Ленинского коммунистического союза молодёжи РФ, ВЖС «Надежда России», ВСД «Русский Лад», а также представители Движения в поддержку армии.

Процессия пройдёт от Калужской площади по улицам Большая Якиманка, Большая Полянка, Моховая и Охотный Ряд. Затем на Театральной площади состоится митинг коммунистов.