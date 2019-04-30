Пять переулков в районе Патриарших прудов благоустроят

В порядок приведут Благовещенский, Ермолаевский, Большой Козихинский, Вспольный и Богословский переулки.

Москве начались работы по комплексному благоустройству пяти переулков в районе Патриарших прудов. Это Большой Козихинский, Богословский, Благовещенский, Ермолаевский и Вспольный переулки. Их общая протяженность составляет 2,5 километра, а площадь территории благоустройства — почти пять гектаров.

Во время работ будут попеременно перекрывать разные стороны переулков, но движение автомобилей и пешеходов сохранится. Специалисты уже готовят строительную площадку и стройгородок, монтируют специальное ограждение с сигнальными огнями. Для автомобилистов установят временные знаки, предупреждающие о ремонте, а для пешеходов сделают пути обхода.

«Главная задача благоустройства — сделать район Патриарших прудов более комфортным. Для этого инфраструктуру переулков обновят, сохранив историческую планировку. В рамках комплексного благоустройства в Благовещенском, Ермолаевском, Большом Козихинском, Вспольном и Богословском переулках все воздушные кабельные линии уберут под землю. Тротуары расширят и замостят гранитной плиткой», — рассказали в пресс-службе Департамента капитального ремонта Москвы.

Кроме того, в переулках вблизи Патриарших прудов поставят более 150 фонарей с энергосберегающими лампами, более 20 информационных стел, удобные скамейки и урны. Для автомобилистов сделают парковочные карманы, в которых смогут разместиться около 250 машин.

«Специалисты также разобьют девять тысяч квадратных метров газона, высадят около 30 деревьев и более 700 кустарников. Завершить работы планируется в сентябре этого года. Сейчас в переулках около Патриарших прудов завершают работы по реконструкции водопроводных сетей и теплосети», — добавили в пресс-службе Департамента.

В 2016 году в этом районе уже привели в порядок Большую и Малую Никитские улицы, а также Большую и Малую Бронные и Спиридоновку. Под землю убрали воздушные кабельные линии, тротуары расширили и замостили плиткой, установили фонари в историческом стиле, высадили деревья и кустарники.

Сегодня Патриаршие пруды служат площадкой для городских праздников — Дня города, масленичных гуляний и многих фестивалей. Здесь проводят булгаковские вечера, букинистические ярмарки и мастер-классы по флористике.