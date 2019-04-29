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На Кольцевой линии московского метро появился новый тематический поезд 

RT на русском + ещё 5 10 часов назад
На Кольцевой линии столичного метрополитена в понедельник, 29 апреля, появился новый тематический поезд, он посвящён фестивалю «Московская весна a cappella», передаёт «Вечерняя Москва».
Отмечается, что вагоны поезда окрашены в жёлтый и зелёный цвета.
«Зайдя в поезд, можно разгадывать головоломки, знакомиться с различными музыкальными фактами, с биографией тех музыкантов, которые принимали участие в предыдущих фестивалях», — указано в тексте.
По словам начальника службы внешних связей метрополитена Юлии Дорохиной, поезд будет курсировать по Кольцевой линии в течение двух недель.
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