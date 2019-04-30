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В Москве рассказали о новых площадках регистрации брака 

RT на русском + ещё 1 9 часов назад
В Москве рассказали о работе отделов ЗАГС в праздничные дни, а также о новых площадках регистрации брака.
«30 апреля и 8 мая — сокращённые дни, учреждения закроются в 17:00. 1, 2, 3 и 9 мая — выходные. В остальные дни загсы будут работать согласно расписанию», — говорится в сообщении на портале мэра и правительства.
Новые площадки откроются 4 мая, накануне Красной горки.
Церемонии бракосочетания состоятся в особняке Спиридонова, усадьбе Муравьёвых-Апостолов, «Москвариуме», Московском планетарии.
В этот же день молодожёнов ждут на стадионе «Спартак» и в Доме торжеств на Воробьёвском шоссе, передаёт НСН.
Ранее телеканал «360» сообщал, что почти тысяча пар приурочили свадьбу в Москве к 8 Марта.
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