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Фонтаны на ВДНХ открылись после реставрации 

News.ru + ещё 12 13 часов назад
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл находившиеся на реставрации фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок» на ВДНХ.
Одновременно с этим был дан старт сезону работы всех крупных городских фонтанов, который продлится до 1 октября. В случае благоприятной погоды он будет продлён.
По словам главы города, одновременный запуск фонтанов — старая традиция. Он отметил, что открытие легендарных «Дружбы народов» и «Каменного цветка» — результат огромной кропотливой работы.
Сегодня знаковое событие: мы закончили комплексную научную реставрацию фонтанного комплекса ВДНХ, который является красивейшим в Москве, — заявил градоначальник.
Ранее News.ru писал о том, что ВДНХ опровергла информацию о возгорании фонтана «Каменный цветок», о котором сообщалось в СМИ и соцсетях. Представители комплекса рассказали о том, что произошло задымление в коллекторе между фонтаном и павильоном № 58.
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Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин , Москва
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