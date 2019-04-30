Фонтаны на ВДНХ открылись после реставрации

Одновременно с этим был дан старт сезону работы всех крупных городских фонтанов, который продлится до 1 октября. В случае благоприятной погоды он будет продлён.

По словам главы города, одновременный запуск фонтанов — старая традиция. Он отметил, что открытие легендарных «Дружбы народов» и «Каменного цветка» — результат огромной кропотливой работы.

Сегодня знаковое событие: мы закончили комплексную научную реставрацию фонтанного комплекса ВДНХ, который является красивейшим в Москве, — заявил градоначальник.

Ранее News.ru писал о том, что ВДНХ опровергла информацию о возгорании фонтана «Каменный цветок», о котором сообщалось в СМИ и соцсетях. Представители комплекса рассказали о том, что произошло задымление в коллекторе между фонтаном и павильоном № 58.