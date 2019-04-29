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Движение в районе улицы Дубининская ограничат с 4 по 18 мая 

Москва24 + ещё 9 29 апреля 2019
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Движение в районе улицы Дубининская ограничат с 4 по 18 мая в связи с инженерными работами. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на информационный центр транспортного комплекса города.
Отмечается, что водители не смогут проехать по двум участкам: по улице Дубининская в районе владения 50 и по Керамическому проезду в районе владения 50 по той же улице. При этом перекрытие распространяется только на одну полосу с обустройством временных уширений.
Ранее сообщалось об ограничении движения 1 мая из-за проведения первомайской праздничной демонстрации на Красной площади.
Перекрытия начнут действовать с 06:30 и до окончания мероприятия на улицах Ильинка и Варварка, на площади Васильевский Спуск, Москворецкой и Кремлевских набережных, Большом Москворецком мосту, в Китайгородском и Лубянском проездах, на Старой площади, в Солянском проезде, на улице Солянка — от Яузского бульвара до Подколокольного переулка на одной полосе в каждом направлении.
Кроме того, с 09:00 нельзя будет проехать по Тверской улице — от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд, также будут перекрыты Охотный ряд и Моховая улицы.
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