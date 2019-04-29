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Театральный квартал с особой атмосферой: территорию у «Табакерки» начали благоустраивать 

Mos.ru + ещё 10 22 часа назад
Фото: Mos.ru
Завершить работы планируется в сентябре этого года.
Рядом с Московским театром Олега Табакова началось благоустройство улиц и переулков. Специалисты приведут в порядок Большой Харитоньевский переулок, а также улицы Макаренко, Жуковского и Чаплыгина. Их протяженность — около двух километров, а общая площадь территории благоустройства составляет более пяти гектаров.
В рамках благоустройства расширят тротуары и замостят их гранитной плиткой, установят более 4,4 тысячи метров бордюров, высадят более шести тысяч квадратных метров газона, а все воздушные кабельные линии уберут под землю. На улицах появятся более 200 фонарей с энергосберегающими лампами, удобные скамейки и урны. Для автомобилистов обустроят парковочные карманы, где сможет разместиться до 200 машин.
Специалисты уже приступили к обустройству строительной площадки. Сейчас они монтируют специальное ограждение с сигнальными огнями, обустраивают пути обхода для пешеходов и устанавливают временные дорожные знаки, предупреждающие о ремонте.
Во время работ полностью перекрывать улицы не планируют, но предусмотрены ограничения движения на отдельных полосах. При этом возможность проезда транспорта и прохода пешеходов будет обеспечена. Завершить работы планируется в сентябре этого года.

Театральный квартал с особой атмосферой

Район Чистых прудов — точка притяжения настоящих ценителей искусства. Здесь находятся легендарный «Современник», Театр и Московская театральная школа Олега Табакова, театр Et Cetera и детский музыкальный театр «Экспромт». Сейчас это уникальное городское пространство практически не используется для пешеходных прогулок из-за узких тротуаров, насыщенного трафика и отсутствия комфортных зон отдыха. По предложению театров и местных жителей в районе будет создан театральный квартал с особой атмосферой.
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Новости Москвы , Другое , Олег Табаков , Жуковский
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