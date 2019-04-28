Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Столичные парки откроют летний сезон 1 мая 

Вечерняя Москва + ещё 3 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Парки столицы перейдут на летний сезон 1 мая. В этот день праздничная программа состоится во всех крупных зонах отдыха. Информацию об этом сообщили в пресс-службе «Моспарка».
Тематические мастер-классы, концерты пройдут в 30 парках Департамента культуры Москвы. Так, например, в «Сокольниках в этот день состоится заезд на роликах, велосипедах и гироскутерах. В турнире смогут принять участие все желающие. Заезд пройдет по самому популярному маршруту парка — проезду Сокольнического Круга.
В конце спортивного праздника состоится концерт.
— Мы приглашаем всех посетить городские парки 1 мая. В день открытия летнего сезона на парковых сценах выступят уличные артисты — танцоры, актеры, певцы и музыканты. Особую программу подготовили не только для взрослых, но и для детей. Все желающие смогут посетить уроки рукоделия, а также принять участие в необычных мастер-классах, — уточнили в пресс-службе „Моспарка“. Также в саду имени Баумана горожане смогут создать экспонаты из свежих фруктов. Также все желающие попробуют исполнить несколько композиции на этих музыкальных инструментах.
Еще один мастер-класс состоится в парке „Кузьминки“. В рамках открытки освоят лепку из полимерной глины, сообщили на официальном сайте Мэра Москвы.
Вечерняя Москва: последние новости
Самую большую телефонную энциклопедию издали в столице Московский метрополитен закончил весеннюю уборку на всех станциях Новый квартал может появиться в Печатниках на месте промзоны
Комментарии
Новости Москвы , Другое , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков ответил на «тайный» вопрос о Путине8
Ультиматум по ДНР? Киев выдвинул России требование360
«Это бизнес»: Победе дочери Алсу нашлось объяснение83
Подарки готовите? На Украине раскритиковали Зеленского за ответ Путину254
Неожиданно: на российском ТВ выйдет шоу с Зеленским5
Видео
Ультиматум по ДНР? Киев выдвинул России требование
Политика В мире
Подарки готовите? На Украине раскритиковали Зеленского за ответ Путину
В мире Украина
Смерч на озере в Москве попал на видео
Новости Москвы
В Кремле отреагировали на «ядерный призыв» Трампа
Политика Азия
Конкурент «Боингу»? Опубликовано видео полёта МС-21
Наука и техника
Песков объяснил присоединение КНР к «рестрикциям» США
Политика Азия
Диму Билана заподозрили в обмане
Шоу-бизнес
Побег в Россию: что Зеленский пообещал Путину
В мире Украина
Меладзе обвинили в победе дочери Алсу на «Голосе»
Шоу-бизнес
Кличко показал, как правильно использовать яйца на Пасху
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение