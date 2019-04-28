Столичные парки откроют летний сезон 1 мая

Парки столицы перейдут на летний сезон 1 мая. В этот день праздничная программа состоится во всех крупных зонах отдыха. Информацию об этом сообщили в пресс-службе «Моспарка».

Тематические мастер-классы, концерты пройдут в 30 парках Департамента культуры Москвы . Так, например, в «Сокольниках в этот день состоится заезд на роликах, велосипедах и гироскутерах. В турнире смогут принять участие все желающие. Заезд пройдет по самому популярному маршруту парка — проезду Сокольнического Круга.

В конце спортивного праздника состоится концерт.

— Мы приглашаем всех посетить городские парки 1 мая. В день открытия летнего сезона на парковых сценах выступят уличные артисты — танцоры, актеры, певцы и музыканты. Особую программу подготовили не только для взрослых, но и для детей. Все желающие смогут посетить уроки рукоделия, а также принять участие в необычных мастер-классах, — уточнили в пресс-службе „Моспарка“. Также в саду имени Баумана горожане смогут создать экспонаты из свежих фруктов. Также все желающие попробуют исполнить несколько композиции на этих музыкальных инструментах.

Еще один мастер-класс состоится в парке „Кузьминки“. В рамках открытки освоят лепку из полимерной глины, сообщили на официальном сайте Мэра Москвы.