Движение в Москве ограничат из-за репетиций Парада

Маршруты движения наземного транспорта в Москве изменят из-за репетиций Парада победы, сообщается на портале мэра и правительства Москвы

Тренировки военного парада намечены на 29 апреля и 4 мая. Изменения затронут 5 троллейбусных маршрутов, а также более 40 маршрутов автобусов, в том числе ночных.

Изменения на маршрутах Б, Т3, Т10, Т18, Т19, Т39, Т47, № 12, 35, 39, 43, 48, 54, 60, 61, 64, 66, 116, 271, 800, 850 и 869 будут действовать во время выдвижения колонн техники и после окончания репетиции, — говорится в сообщении.

В дни репетиций будет полностью перекрыто движение по Нижним Мнёвникам, Красной Пресне, Баррикадной улице, Садово-Кудринской, Тверской, а также Звенигородскому шоссе и Триумфальной площади. Также машины не смогут проехать по Большому каменному мосту, Боровицкой площади, улице Воздвиженка, Новому Арбату. С полным списком закрытых улиц можно ознакомиться на сайте мэрии.

Ранее News.ru писал, что движение по Садовому кольцу Москвы и по нескольким прилегающим улицам перекроют на время проведения весеннего велофестиваля. Ограничение начнут снимать по мере прохождения колонны спортсменов. Мероприятие состоится 19 мая.