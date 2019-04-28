Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве пройдет флешмоб по запуску на воду бумажных корабликов 

BFM.RU + ещё 1 10 часов назад
Фото: РИА Новости
Москвичей приглашают запустить на воду бумажные кораблики, на которых напишут о добрых делах, 16 мая в парке Горького. Мероприятие состоится в преддверии старта фестиваля «Николин день», который пройдет в столице с 17 по 19 мая, передает РИА Новости.
Цель фестиваля — рассказать взрослым и детям о возможностях, которые открыты для всех, и вдохновить как можно больше людей совершать добрые поступки, рассказали РИА Новости организаторы мероприятия. Кроме запуска корабликов, гостей ожидает шествие «Чудо в каждом мгновении», которое также пройдет 16 мая в 18:00. В нем будут принимать участие не только гости праздника, но и актеры и музыканты профессиональных духовых оркестров.
По словам организаторов фестиваля «Николин день», место для проведения флешмоба выбрано неспроста. Данное место связано с памятью Голицыных, поэтому таким способом организаторы хотели подчеркнуть преемственность московской благотворительности. Николай Чудотворец — покровитель мореплавателей и путешественников, и на фестивале «Николин день» будет множество арт-объектов, тематических мастер-классов. Флешмоб «Чудо в каждом мгновении» также украсят фигуры рыб и белых бумажных корабликов.
BFM.RU: последние новости
В центр Москвы в ближайшие дни на машине лучше не ездить Движение в Лефортовском тоннеле из-за подтопления не ограничено «Реставрация спорная». Новый вид фонтана «Каменный цветок» понравился не всем
Комментарии2
Новости Москвы , Общество , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков ответил на «тайный» вопрос о Путине12
Ультиматум по ДНР? Киев выдвинул России требование399
«Это бизнес»: Победе дочери Алсу нашлось объяснение88
Подарки готовите? На Украине раскритиковали Зеленского за ответ Путину253
Неожиданно: на российском ТВ выйдет шоу с Зеленским6
Видео
Песков ответил на «тайный» вопрос о Путине
Политика
Ультиматум по ДНР? Киев выдвинул России требование
Политика В мире
Подарки готовите? На Украине раскритиковали Зеленского за ответ Путину
В мире Украина
Смерч на озере в Москве попал на видео
Новости Москвы
В Кремле отреагировали на «ядерный призыв» Трампа
Политика Азия
Конкурент «Боингу»? Опубликовано видео полёта МС-21
Наука и техника
Песков объяснил присоединение КНР к «рестрикциям» США
Политика Азия
Диму Билана заподозрили в обмане
Шоу-бизнес
Побег в Россию: что Зеленский пообещал Путину
В мире Украина
Меладзе обвинили в победе дочери Алсу на «Голосе»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение