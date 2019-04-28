В Москве пройдет флешмоб по запуску на воду бумажных корабликов

Москвичей приглашают запустить на воду бумажные кораблики, на которых напишут о добрых делах, 16 мая в парке Горького. Мероприятие состоится в преддверии старта фестиваля «Николин день», который пройдет в столице с 17 по 19 мая, передает РИА Новости.

Цель фестиваля — рассказать взрослым и детям о возможностях, которые открыты для всех, и вдохновить как можно больше людей совершать добрые поступки, рассказали РИА Новости организаторы мероприятия. Кроме запуска корабликов, гостей ожидает шествие «Чудо в каждом мгновении», которое также пройдет 16 мая в 18:00. В нем будут принимать участие не только гости праздника, но и актеры и музыканты профессиональных духовых оркестров.

По словам организаторов фестиваля «Николин день», место для проведения флешмоба выбрано неспроста. Данное место связано с памятью Голицыных, поэтому таким способом организаторы хотели подчеркнуть преемственность московской благотворительности. Николай Чудотворец — покровитель мореплавателей и путешественников, и на фестивале «Николин день» будет множество арт-объектов, тематических мастер-классов. Флешмоб «Чудо в каждом мгновении» также украсят фигуры рыб и белых бумажных корабликов.