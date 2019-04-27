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Московское метро отчиталось о генеральной уборке 

News.ru + ещё 5 27 апреля 2019
Московский метрополитен завершил традиционную весеннюю генеральную уборку. Перевозчик приготовил подземку к майским праздникам и летнему сезону, сообщил начальник Дирекции инфраструктуры транспортного предприятия Дмитрий Дощатов.
Около 19 тысяч сотрудников привели в порядок более 300 вестибюлей, свыше 500 кв.м пассажирской зоны. Помыты 8,5 тысяч светильников, девять тысяч оконных витражей, очищены путевые стены и платформы.
От остатков горюче-смазочных материалов «освободили» тысячи шпал, говорится на официальном сайте Московского метрополитена.
Уборка проходила ночью, чтобы днём пассажиры могли комфортно пользоваться метрополитеном, — рассказал Дощатов.
Генеральная уборка затронула и прилегающие к станциям площади и электродепо. Приведено в порядок свыше 800 тыс. кв. м. территорий.
Ранее News.ru сообщал, что первый отрезок «розовой» ветки Московского метрополитена от станции «Некрасовка» до станции «Косино» планируют запустить в первой половине июня 2019 года. На обоих участках будут размещены по четыре станции.
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