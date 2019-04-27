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Москвичей предупредили о массовом появлении комаров 

РИА Новости 19 минут назад
Фото: © РИА Новости / Олег Ласточкин
Комары массово появятся в Москве в конце мая — начале июня, сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосприроды.
"Взрослые особи могут перезимовывать в щелях, подвалах и других укромных местах. Теплая погода разбудила взрослых (имаго) насекомых", — сказали в пресс-службе.
"Сейчас их небольшое количество, массовый лет начнется в конце мая — начале июня, когда комары из личиночной стадии, которые живут в стоячих водоемах, превратятся во взрослых и будут искать себе пропитание для того, чтобы отложить яйца для нового поколения", — отметили в Мосприроде.
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