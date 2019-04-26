В Москве загорелся отреставрированный за миллиард рублей фонтан

Москве на выставочном комплексе ВДНХ загорелся фонтан «Каменный цветок», который открыли после реставрации. Фотографии происшествия опубликовал один из очевидцев на странице в Facebook.

В пресс-службе ВДНХ сообщили РИА Новости, что возгорание произошло в коллекторе между фонтаном и павильоном № 58. Сам фонтан при этом не пострадал.

«Каменный цветок» был закрыт на реставрацию почти год. На работы по его восстановлению было потрачено 1,2 миллиарда рублей, однако внешний вид фонтана после реставрации вызвал критику пользователей в соцсетях: по их мнению, цвета выглядят неестественно яркими. Представители ВДНХ утверждают, что фонтану вернули исторический облик.