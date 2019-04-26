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В Москве прошел первый в истории «пингвиний парад»: видео 

ТК «Звезда» 1 час назад
Группа из пяти пернатых гордо прошлась по одному из коридоров Московского зоопарка.
В Московском зоопарке прошел первый в истории «пингвиний парад». Мероприятие состоялось в четверг, 25 апреля, и было приурочено ко Всемирному дню пингвинов.
Группа очковых пингвинов из пяти особей прошла из внутреннего вольера в наружный, преодолев стометровый коридор.
По словам научного сотрудника зоопарка Анастасии Кадетовой, субантарктические пингвины являются свободолюбивыми птицами, в связи с чем зиму они пережидают в наружном вольере, а летом перебираются во внутренний, где есть кондиционер.
«Зимой внутри живут очковые и пингвины Гумбольта. Именно их сегодня и переводили в наружный вольер», — пояснила она.
Ранее такого рода акции проводились исключительно за закрытыми дверями без посетителей. Но в этом году гостям зоопарка впервые разрешили наблюдать за уникальным парадом.
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