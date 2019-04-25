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Московский Дом кино планируют закрыть на трехлетнюю реконструкцию 

Вечерняя Москва + ещё 2 25 апреля 2019
Фото: РИА Новости
Московский Дом кино планируют закрыть на реконструкцию в конце 2019 года. Об этом сообщил председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков.
По его словам, реконструкция продлится три года. Он добавил, что здание нуждается в ремонте.
— Нам все равно нужно это делать, потому что нас просто закроет МЧС, — цитирует Никиту Михалкова РИА Новости.
Напомним, что Центральный дом кино был открыт в 1934 году. На его территории проходят кинопоказы, творческие встречи, кинофестивали, конференции и другие мероприятия.
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Новости Москвы , Общество , Никита Михалков , МЧС , РИА Новости
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