Грозы обрушатся в пасхальную ночь на Москву

Москве в ночь на пасхальное воскресенье, 28 апреля, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

Отмечается, что в субботу, 27 апреля, еще будет тепло, около 20°С.

"…в ночь на воскресенье пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы, днем снова солнечно, но прохладно — не выше 12°С", — говорится в сообщении.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.

Ранее сообщалось, что в Москве в пятницу ожидается до 23°С.