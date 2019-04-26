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Грозы обрушатся в пасхальную ночь на Москву 

Газета.Ru + ещё 11 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
В Москве в ночь на пасхальное воскресенье, 28 апреля, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
Отмечается, что в субботу, 27 апреля, еще будет тепло, около 20°С.
"…в ночь на воскресенье пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы, днем снова солнечно, но прохладно — не выше 12°С", — говорится в сообщении.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее сообщалось, что в Москве в пятницу ожидается до 23°С.
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Новости Москвы , Погода , АГН "Москва" , Москва
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