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В столице побит семилетний рекорд тепла 

Москва24 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Рекорд семилетней давности побит в московском регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.
По словам метеоролога, 24 апреля столбики термометра впервые с начала года преодолели 20-градусный рубеж. В среду в столице было 22,3 градуса выше нуля.
"Завтра мы ожидаем до +23 градусов в Москве, до +24 по Подмосковью", — уточнил синоптик.
Отмечается, что за последние 13 лет самым теплым 24 апреля было в 2012-м, когда воздух прогрелся до +21,3 градуса.
Ранее жителей столицы предупредили о похолодании на Пасху. Согласно прогнозам, температура воздуха понизится на пять-восемь градусов.
Ухудшение погоды начнется уже в пятницу, когда в город придут ливневые дожди.
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