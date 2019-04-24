В столице побит семилетний рекорд тепла

Рекорд семилетней давности побит в московском регионе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на специалиста центра погоды "Фобос" Александра Синенкова.

По словам метеоролога, 24 апреля столбики термометра впервые с начала года преодолели 20-градусный рубеж. В среду в столице было 22,3 градуса выше нуля.

"Завтра мы ожидаем до +23 градусов в Москве, до +24 по Подмосковью", — уточнил синоптик.

Отмечается, что за последние 13 лет самым теплым 24 апреля было в 2012-м, когда воздух прогрелся до +21,3 градуса.

Ранее жителей столицы предупредили о похолодании на Пасху. Согласно прогнозам, температура воздуха понизится на пять-восемь градусов.

Ухудшение погоды начнется уже в пятницу, когда в город придут ливневые дожди.