Синоптики рассказали о погоде в Москве на майские праздники

Солнечная и малооблачная погода ожидает жителей Москвы в майские праздники. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Мы ожидаем, что погода будет солнечной, без существенных осадков, но прохладной, ожидается до +12-15°С», — цитирует его РИА Новости.

Как ожидается, атмосферное давление на праздничной неделе будет выше нормы — в пределах 755-757 миллиметров ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Москву в воскресенье, 28 апреля, придут похолодание и небольшие дожди.

Также он сообщил, что метеорологи не рекомендуют россиянам начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников из-за возможных заморозков