Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики рассказали о погоде в Москве на майские праздники 

RT на русском + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Солнечная и малооблачная погода ожидает жителей Москвы в майские праздники. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.
«Мы ожидаем, что погода будет солнечной, без существенных осадков, но прохладной, ожидается до +12-15°С», — цитирует его РИА Новости.
Как ожидается, атмосферное давление на праздничной неделе будет выше нормы — в пределах 755-757 миллиметров ртутного столба.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в Москву в воскресенье, 28 апреля, придут похолодание и небольшие дожди.
Также он сообщил, что метеорологи не рекомендуют россиянам начинать садовые и огородные работы до окончания майских праздников из-за возможных заморозков
RT на русском: последние новости
Улицы в центре Москвы перекроют 9 мая из-за шествия «Бессмертный полк» В Московском зоопарке родились птенцы кудрявого пеликана В Москве планируют благоустроить и отремонтировать около 860 улиц в 2019 году
Новости Москвы , Погода , РИА Новости , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: решение Путина, отказ от Курил2
В команде Зеленского отреагировали на указ Путина453
Порошенко задумал сорвать инаугурацию Зеленского30
Указ Путина по ДНР: Киев обратился в ООН323
«Новый этап оккупации Донбасса»: Украина о действиях Путина368
Видео
«Новый этап оккупации Донбасса»: Украина о действиях Путина
В мире Конфликты
Пока вы спали: у Путина появилась новая флотилия
Политика
Двери открыты: Зеленского позвали в НАТО
В мире Украина
Поезд Ким Чен Ына протерли на ходу
Азия В мире
Россия ответила на угрозы США авианосцами
Политика
Рабочие нарушали запрет на курение в Нотр-Даме
Пожары В мире
Новый корабль ВМС Украины оказался старым траулером
Армия Оружие
Спуск подводной лодки «Белгород» на воду попал на видео
Армия Оружие
Момент настал: ЦИК обработал все бюллетени
Украина В мире
Последствия пожара в Забайкалье попали на видео
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение