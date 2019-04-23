Ждать ли москвичам повторения штормов и ураганов в мае

Жителей столицы предупредили о том, что в мае и июне на Москву могут обрушиться ураганы и штормовые ветра. Это связано с вторжением холодных воздушных масс из Арктики. Разбираемся, насколько в Москве вероятно повторение разгула стихии прошлых лет и как столичным жителям к этому подготовиться.

Ждать ли урагана?

Заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова Российской академии наук (РАН) Владимир Семенов рассказал, что в Москву в мае и июне могут прийти ураганы и штормовые ветра из-за вторжения холодных воздушных масс из Арктики. По его словам, в этот период наблюдается "сильный контраст температур" между средней полосой европейской территории России и севером, откуда могут заноситься как раз холодные воздушные массы.

"Чем они контрастнее, тем сильнее сопровождающий их ветер. Например, мы помним событие в 2017 году с человеческими жертвами, когда буквально за час температура резко понизилась, почти на 10 градусов, и это сопровождалось вот таким сильным ветром", — пояснил климатолог каналу Москва 24.

Кроме того, по словам Семенова, с каждым годом ветра и ураганы могут становиться все сильнее.

"Вероятность таких событий есть, и наши исследования показали, что контрастность воздушных масс между северным морем и московским регионом в последние несколько десятилетий возрастала", — пояснил Семенов.

Он добавил, что последние 30 лет температура в регионе повысилась примерно на четыре градуса — в зимнее время и на 2,5 градуса — летом.

"Это очень заметное изменение климата. Условно говоря, такие изменения переносят регион южнее, а погода становится как в Воронежской области. Летом — более интенсивные ливни, но мягкие зимы", — заключил он

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал Москве 24, что разгул стихии действительно связан с изменением климата в целом по региону.

"Эта информация совершенно справедливая, что при изменении климата увеличивается количество экстремальных событий, а "нормальной" погоды становится все меньше. Но это не значит, что в начале мая или в следующем году в это время обязательно будет ураган", — полагает он.

Вильфанд пояснил, что метеорологи на данном этапе развития технологий пока не могут давать такие точные прогнозы на большой срок. В свою очередь, начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин также рассказал, что спрогнозировать ураган на длительный срок практически невозможно, как и землетрясения.

"Обычно это проходит очень локально и прогнозируется на короткий срок: от нескольких часов до суток, даже за три дня вам никто не скажет, где, когда и во сколько случится ураган. Это можно определить только по метеорологическому локатору, а по нему можно предсказать не более чем за сутки", — пояснил он.

По его словам, для более точного прогноза в столице потребуется расширение сети метеорологических станций.

"В Москве в целом достаточно станций, но для мегаполиса с учетом высотной застройки и высокой плотности, рельефа, семи холмов, нужно эту сеть расширять", — считает глава ситуационного центра.

Варакин добавил, что, согласно классификации, ураганном считается ветер со скоростью от 30 метров в секунду и выше, однако для столичного региона есть свои категории.

"Для Москвы с учетом того, что есть много высотных зданий, строек, альпинистских люлек, с помощью которых моют окна, опасным явлением для города считается ветер со скоростью от 23 метров в секунду и выше. А в любом подмосковном городе этот показатель увеличится до 25–27 метров в секунду", — подчеркнул он. По его словам, пока москвичам стоит ждать погодных изменений в конце апреля.

"Сейчас у нас стоит аномально высокое давление, температура под 20 градусов благодаря антициклону, а к майским подожмет циклон, и у нас будет большой перепад давления и температуры: придут воздушные массы с севера — с Архангельска из Коми, и уже на 10 градусов температура понизится. При этом могут быть и грозовые разряды, и шквалистый ветер, и прочее, что мы и ждем в конце месяца, но это тоже пока не точно", — отметил Варакин.

Как подготовиться к непогоде?

Председатель общественной организации "Гражданская безопасность" Сергей Гринин рассказал Москве 24 о мерах предосторожности при штормовом предупреждении.

Держаться подальше от шатких конструкций Во время урагана или штормового ветра не стоит находиться возле шатких конструкций, деревьев и рекламных щитов. Деревья во время урагана ломаются, потому что для них это перегрузка. А рекламные щиты может сдуть, даже если не было нарушений при их установке.