В сети появилось видео затопления Лефортовского тоннеля в Москве

Пользователи социальных сетей публикуют видео затопления Лефортовского тоннеля в Москве . На кадрах видно, что вода поступает в тоннель с потолка.

О затоплении также сообщают пользователи сервиса «Яндекс. Пробки», на карте в районе Лефортовского тоннеля пользователь оставил сообщение:

«Потоп в двух правых рядах».

Согласно данным сервиса, движение в тоннеле затруднено.

Лефортовский тоннель был открыт в 2003 году. Тоннель является частью Третьего транспортного кольца Москвы, расстояние которого составляет около 3,2 км. Тоннель проходит под рекой Яуза на глубине около 30 метров.