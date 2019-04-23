Появилось видео затопления Лефортовского тоннеля

Пользователи социальных сетей публикуют видео затопления Лефортовского тоннеля в Москве. На кадрах видно, что вода поступает в тоннель с потолка.
О затоплении также сообщают пользователи сервиса «Яндекс. Пробки», на карте в районе Лефортовского тоннеля пользователь оставил сообщение:
«Потоп в двух правых рядах».
Согласно данным сервиса, движение в тоннеле затруднено.
Лефортовский тоннель был открыт в 2003 году. Тоннель является частью Третьего транспортного кольца Москвы, расстояние которого составляет около 3,2 км. Тоннель проходит под рекой Яуза на глубине около 30 метров.