Москвичам предрекли самый сухой со времен Черненко апрель

Апрель в столичном регионе может достичь минимума по количеству осадков за последние 35 лет и побить рекорд 1984 года, когда пост генерального секретаря ЦК КПСС занимал Константин Черненко . Об этом рассказала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова , передает в понедельник, 22 апреля, РИА Новости.

По ее словам, за первые три недели месяца в городе выпало всего 8,5 миллиметра осадков при норме в 44 миллиметра. «Последний раз такое сухое начало, ну или большая часть месяца, наблюдалась в 1984 году», — добавила она.

Собеседница агентства подчеркнула, что в результате дефицита осадков возрастает степень пожарной опасности. Дождей не ожидается и на следующей неделе.

«Поэтому дожди особенно нужны, потому что многие уедут на дачу, там шашлыки, там уборка территории, будут жечь траву, все очень опасно особенно накануне таких длительных праздников», — отметила Позднякова.

Согласно предварительному прогнозу, незначительные осадки могут пройти на выходных, 27 и 28 апреля, однако дефицит влаги в регионе сохранится.

16 апреля стало известно о том, что атмосферное давление в столичном регионе стремится к рекордным значениям и может достичь 762 миллиметров ртутного столба. Максимальный показатель в аналогичный период был зафиксирован в 2003 году. Тогда с 15 по 19 апреля было побито пять рекордов. Максимальный показатель составил 838 миллиметров ртутного столба.