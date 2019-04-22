Около 10 тыс. человек обеспечат безопасность в Москве во время пасхальных богослужений

Безопасность пасхальных богослужений в Москве 27 и 28 апреля обеспечат 10 тыс. сотрудников правоохранительных органов , сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

27 и 28 апреля 2019 года более чем в 470 православных храмах в Москве состоятся богослужения и освящение куличей, а в ночь с 27 на 28 апреля — пасхальные богослужения и крестные ходы. Кроме того, большое количество москвичей в эти дни посетят места захоронений на кладбищах, расположенных в черте города (84 кладбища) и на территории Московской области (6 кладбищ). Всего за два дня в пасхальных мероприятиях могут принять участие порядка 1 млн человек.

"Для обеспечения охраны общественного порядка во время пасхальных богослужений на территории города планируется задействовать наряд численностью 10 тыс. человек, из них: 6,7 тыс. сотрудников полиции, 1,3 тыс. сотрудников Росгвардии, 2 тыс. участников народной дружины", — сказал собеседник агентства.

Все места, где планируются массовые мероприятия, перед их началом будут обследованы кинологами с последующей передачей объектов под охрану. Кроме того, участковые уполномоченные полиции обследуют прилегающие к местам проведения мероприятий территории на предмет антитеррористической защищенности жилого сектора. Будут установлены металлодетекторы для выявления запрещенных предметов.