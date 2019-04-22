Такса Маруся помогает столичным водолазам

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Помогающую московским водолазам таксу Марусю сняли на видео 

Мослента + ещё 1 4 часа назад
Столичные спасатели вместе с таксой Марусей начали готовить городские пляжи к летнему сезону. Ролик был опубликован на YouTube-канале департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы в понедельник, 22 апреля.
На кадрах один из сотрудников спасательной службы держит собаку на руках.
«Наша такса Маруся помогала московским водолазам обследовать дно городских пляжей», — говорится в подписи.
Уточняется, что всего спасателям будет необходимо исследовать 12 водоемов для того, чтобы летом жители города могли безопасно отдыхать, купаться и загорать. В основном, им приходится очищать зоны от скопившегося за зиму мусора.
«Как правило, большая часть наших находок — бытовой мусор, автомобильные покрышки, куски арматуры. Что-то остается от отдыхающих, что-то выносят на лед дети, когда играют здесь зимой», — рассказал РИА Новости замначальника отдела организации поисково-спасательных и водолазных работ и подготовки Сергей Бычков.
Следующий этап проверок водных территорий намечен на начало мая. Также инспектироваться зоны купания будут и летом, в частности, с 9 по 12 июля.
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Новости Москвы , Видео , Общество , Сергей Бычков , РИА Новости , Москва
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