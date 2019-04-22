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«Метеоновости»: Высокое атмосферное давление держится в Москве вторую неделю 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Высокое атмосферное давление сохранится в столице до конца рабочей недели. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«В начале недели московская земля окажется вблизи центра антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Ночью при слабом ветре в Москве минимальная температура воздуха 6-8 градусов, днем воздух прогреется до 18-20 градусов. Средняя суточная температура воздуха окажется выше нормы почти на пять градусов. До конца рабочей недели, в столице сохранится высокое атмосферное давление. Ночи станут еще теплее, минимальная температура 8-10 градусов, днем в Москве 21-23 градуса, по области 18-23 градуса», — говорится в сообщении.
На минувшей неделе синоптики также предупреждали о высоком атмосферном давлении в столице.
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Новости Москвы , Погода , Москва
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