«Метеоновости»: Высокое атмосферное давление держится в Москве вторую неделю

Высокое атмосферное давление сохранится в столице до конца рабочей недели. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«В начале недели московская земля окажется вблизи центра антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Ночью при слабом ветре в Москве минимальная температура воздуха 6-8 градусов, днем воздух прогреется до 18-20 градусов. Средняя суточная температура воздуха окажется выше нормы почти на пять градусов. До конца рабочей недели, в столице сохранится высокое атмосферное давление. Ночи станут еще теплее, минимальная температура 8-10 градусов, днем в Москве 21-23 градуса, по области 18-23 градуса», — говорится в сообщении.

На минувшей неделе синоптики также предупреждали о высоком атмосферном давлении в столице.