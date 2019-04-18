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Около 80% территорий вдоль Москвы-реки благоустроят к 2023 году 

ТАСС 11 часов назад
Столичные власти благоустроят 80% пешеходных зон, расположенных вдоль Москвы-реки к 2023 году. Работы предполагают проведение санитарной очистки набережных, создание мест для водоплавающих птиц, сообщила в четверг депутат Московской городской думы Зоя Зотова на пресс-конференции "Экология — как образ жизни".
"Около 80% территорий будет благоустроено вдоль реки Москвы до 2023 года. Будет построен 21 мост.
Благоустройство включает в себя санитарную очистку, озеленение пойменных территорий, укрепление берегов, обустройство мест для водоплавающих птиц", — сказала она.
Зотова добавила, что программа по реконструкции и созданию инфраструктуры на Москве-реке рассчитана до 2050 года.
На сайте столичного комплекса градостроительной политики и строительства сообщалось, что решение о благоустройстве речных территорий было принято в 2014 году мэром Москвы Сергеем Собяниным, тогда состоялся международный конкурс на концепцию развития главной водной артерии города. Разработанные победителями проекты предусматривают благоустройство набережных, развитие прилегающих территорий, запуск регулярного пассажирского движения по воде.
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Новости Москвы , Видео , Сергей Собянин , Мосгордума , Правительство Москвы
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