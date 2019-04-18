Около 80% территорий вдоль Москвы-реки благоустроят к 2023 году

Столичные власти благоустроят 80% пешеходных зон, расположенных вдоль Москвы-реки к 2023 году. Работы предполагают проведение санитарной очистки набережных, создание мест для водоплавающих птиц, сообщила в четверг депутат Московской городской думы Зоя Зотова на пресс-конференции "Экология — как образ жизни". "Около 80% территорий будет благоустроено вдоль реки Москвы до 2023 года. Будет построен 21 мост. Благоустройство включает в себя санитарную очистку, озеленение пойменных территорий, укрепление берегов, обустройство мест для водоплавающих птиц", — сказала она. Зотова добавила, что программа по реконструкции и созданию инфраструктуры на Москве-реке рассчитана до 2050 года. На сайте столичного комплекса градостроительной политики и строительства сообщалось, что решение о благоустройстве речных территорий было принято в 2014 году мэром Москвы Сергеем Собяниным , тогда состоялся международный конкурс на концепцию развития главной водной артерии города. Разработанные победителями проекты предусматривают благоустройство набережных, развитие прилегающих территорий, запуск регулярного пассажирского движения по воде.