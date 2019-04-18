Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым утвердил проект реконструкции Каховской линии столичного метрополитена.
Предусматривается строительство линии метрополитена Третий пересадочный контур с интеграцией с существующей Каховской линией метрополитена, — цитирует АГН «Москва» текст документа.
В рамках реконструкции также обновят систему электроснабжения, заменят оборудование средств связи, переоборудуют системы видеонаблюдения и охранной сигнализации, построят дополнительный подземный переход с эскалатором между существующим западным вестибюлем станции «Каховская» и северным торцом станции «Севастопольская».
Как писал News.ru, Владимир Путин обсудил планы по строительству дорожных развязок в подмосковных Химках с министром транспорта Евгением Дитрихом и губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Строительство Репинской развязки должно закончиться в 2021 году. Кроме того, министр транспорта сообщил президенту ещё об одном химкинском проекте, который находится в стадии проработки, — развязке на Машкинском шоссе.