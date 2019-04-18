Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин утвердил проект реконструкции Каховской линии метро 

News.ru + ещё 1 12 часов назад
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которым утвердил проект реконструкции Каховской линии столичного метрополитена.
Предусматривается строительство линии метрополитена Третий пересадочный контур с интеграцией с существующей Каховской линией метрополитена, — цитирует АГН «Москва» текст документа.
В рамках реконструкции также обновят систему электроснабжения, заменят оборудование средств связи, переоборудуют системы видеонаблюдения и охранной сигнализации, построят дополнительный подземный переход с эскалатором между существующим западным вестибюлем станции «Каховская» и северным торцом станции «Севастопольская».
Как писал News.ru, Владимир Путин обсудил планы по строительству дорожных развязок в подмосковных Химках с министром транспорта Евгением Дитрихом и губернатором Московской области Андреем Воробьёвым. Строительство Репинской развязки должно закончиться в 2021 году. Кроме того, министр транспорта сообщил президенту ещё об одном химкинском проекте, который находится в стадии проработки, — развязке на Машкинском шоссе.
News.ru: последние новости
Фонтан «Каменный цветок» воссоздали на ВДНХ ЦОДД предупредил об осложнении движения в Москве Московские такси могут быть оборудованы алкозамками
Комментарии2
Новости Москвы , Видео , Евгений Дитрих , Андрей Воробьев , Сергей Собянин , Владимир Путин , АГН "Москва" , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Коломойский вступился за Порошенко38
Экс-президент Украины оценил вероятность войны с Россией131
Врач Цывиной назвала возможные причины смерти актрисы5
Зеленскому посоветовали пойти на сделку с Россией5
Порошенко хочет стать премьер-министром50
Видео
Как жить дальше. Тимошенко назвала победителя выборов
В мире Украина
Пугачева сделала заявление после юбилейного концерта
Шоу-бизнес
«Солнцепек» набирает популярность
Оружие Армия
«Отношение как к скоту»: зритель пожаловался на концерт Пугачевой
Шоу-бизнес
«Грохот и крики»: новые факты об умершей Цывиной
Шоу-бизнес
«Это, конечно, ненормально». Путин — президенту Эстонии
Политика Прибалтика
Умерла Ирина Цывина
Общество
Врачи из госпиталя Бурденко вылетят к Быкову
Общество
Кадыров выпустил в леса Чечни сотню пятнистых оленей
Общество
Зеленский назвал Путина врагом
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение