Собянин утвердил проект реконструкции Каховской линии метро

Предусматривается строительство линии метрополитена Третий пересадочный контур с интеграцией с существующей Каховской линией метрополитена, — цитирует АГН «Москва» текст документа.

В рамках реконструкции также обновят систему электроснабжения, заменят оборудование средств связи, переоборудуют системы видеонаблюдения и охранной сигнализации, построят дополнительный подземный переход с эскалатором между существующим западным вестибюлем станции «Каховская» и северным торцом станции «Севастопольская».