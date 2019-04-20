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Военная техника прибыла в Москву к параду Победы 

Вечерняя Москва + ещё 18 8 часов назад
Фото: Кирилл Зыков / АГН "Москва"
Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России подтвердил, что передислокация военной техники, которая примет участие в параде Победы на Красной площади 9 мая, завершена.
Колонна численностью свыше сотни единиц техники прибыла в столицу из подмосковной деревни Алабино. В Москве местом базирования стала улица Нижние Мневники.
В столицу прибыли ракетные комплексы «Ярс», «Искандер-М», С-400 и «Панцирь», автомобили «Тигр-М», «Тайфун-К» 4х4 и другие образцы российской военной техники.
Гусеничную технику доставили по железной дороге на станцию «Пресня», далее она своим ходом добралась до Нижних Мневников, сообщает РИА Новости.
Напомним, первая репетиция парада Победы в Москве состоится 29 апреля. Генеральная репетиция пройдет 7 мая.
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Новости Москвы , Пожары , Министерство обороны , РИА Новости , Москва
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