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Власти Москвы выделили землю под строительство метро 

РИА Недвижимость + ещё 3 1 час назад
Фото: Мосинжпроект"
Власти Москвы выделили землю под строительство метро, говорится в пресс-релизе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений города.
"19 апреля на заседании Градостроительно-земельной комиссии были предоставлены новые земельные участки в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта — строительства "Московского метрополитена", — говорится в сообщении.
На прошедшем заседании ГЗК земельные участки были выделены под Третий пересадочный контур метрополитена от станции "Деловой центр" до станции "Нижняя Масловка" (станционный комплекс "Хорошевская").
Также землю выделили под западный участок Третьего пересадочного контура метрополитена от станции "Хорошевская" до станции "Можайская" и для строительства технологической части транспортно-пересадочного узла "Технопарк" на проекте Андропова от улицы Трофимова до Нагатинского моста.
Для строительства проектируемой линии метрополитена от станции метро "Улица Новаторов" до станции метро "Коммунарка" определили земельный участок на улице Островитянова, добавляется в нем.
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